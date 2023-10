St. Sebastian in Nettetal Die Apostelleuchter kehren zurück

Für längere Zeit waren die aus dem 18. Jahrhundert stammenden Apostelleuchter der Lobbericher Pfarrkirche St. Sebastian zur Reparatur ausgelagert, nun kehren sie nach und nach zurück. Apostelleuchter sind an den Innenwänden der katholischen Kirchen angebrachte Leuchter, die als Bezug zu den zwölf Aposteln eine Gesamtzahl von zwölf Leuchten bilden. Sie werden angebracht an den Stellen, an denen bei der Kirchweihe die Wände vom Bischof mit Chrisam gesalbt wurden. Die neun erhaltenen Lobbericher Leuchter müssen, aufgrund ihres Alters, Nach dem Bau der neuen aus der alten Kirche übernommen worden sein. „Nach rund eineinhalb Jahren wird in Kürze auch der letzte, in Reparatur befindliche Leuchter, wieder angebracht“, ist sich der frühere Küster Heinz Heitzer sicher.