St-Art Festival in Tegelen Bühne frei für Nähmaschinen, Höhlenmenschen und den „Disco King“

Einzelne Akteure wie die Clowns Malaba oder Frans Custers, aber auch Mini-Ensembles wie zwei „Höhlenmenschen“ auf Stelzen, die es in die moderne Zeit verschlagen hat, oder die Straßentheater-Truppe The Mobile Sewing Company, in deren Auftritten ein altes Hollandrad, eine Nähmaschine und das Publikum Rollen spielen. Marionettenspieler sind am Start, Musiker wie Marius Broeders, der „Musikalische Schmied“ oder der „King of Disco“, der mit einem mobilen Soundsystem die Besucher im schrägen Kostüm mit Disko-Hits von anno dazumal beschallt. Zu sehen und hören gibt soll es satt und genug geben, derzeit sind fast 40 Akteure angekündigt.