Schaag : Vogelschuss ohne Festzelt

Schaag Bei der St.-Anna- und Hubertus-Bruderschaft wird es zum Vogelschuss 2019 kein Festzelt auf dem Schulhof geben. Alles spielt sich im „Alten Braukeller“, Kindt 17, ab. Am Freitag, 26. Juli, 20 Uhr, ist dort Biergartenparty.

Am Haus des Königs ist am Samstag, 27. Juli, um 16 Uhr Abkränzen des Prunkbaumes, um 18 Uhr die Verabschiedung des Königs und seiner Minister. Danach geht es im „Alten Braukeller“ um 20 Uhr weiter mit einem Kameradschaftsabend. Der Eintritt ist frei. Am Sonntag, 28. Juli, 8.45 Uhr, ist Antreten im „Gelaghaus“. Die Messe für die Lebenden und Verstorbenen beginnt um 9.30 Uhr in der St.-Anna-Pfarrkirche. Ab 11 Uhr ist Frühschoppen im „Alten Braukeller“. Für 14 Uhr sind die Schützen zum Antreten am Gelaghaus eingeladen. Es geht zur St.-Anna-Kirche, wo um 14.30 Uhr eine Festandacht sein wird. Danach beginnt um 15 Uhr der Vogelschuss am Gelaghaus „Alter Braukeller“. Der Krönungsball beginnt um 20 Uhr im Gelaghaus. Auch zum Krönungsball wird kein Eintritt erhoben.