Sprachforscher Peter Honnen zu Gast in der Stadtbibliothek in Nettetal

Breyell Der Sprachwissenschaftler Peter Honnen erklärte in der Stadtbibliothek die rheinische Alltagssprache.

Wie Martin Luther vor 500 Jahren hat auch Peter Honnen in den vergangenen Jahrzehnten „dem Volk aufs Maul geschaut“. Er machte sich an die Erforschung der Alltagssprache im Rheinland, die er zwischen Dialekt und Tagesschau-Hochdeutsch einordnet. Dabei hat er festgestellt, dass Luthers Bibelübersetzung für die niederdeutsche Sprache im Rheinland „eine Katastrophe war“, weil er sich überwiegend am Oberdeutschen orientierte, das rund um die Wartburg in Eisenach gesprochen wurde. Trotzdem (oder deswegen?) sei die „rheinische Sprachlandschaft die vielfältigste in ganz Europa“, stellte er bei seinem Besuch innerhalb der Nettetaler Literaturtage in der Stadtbücherei in Breyell fest.