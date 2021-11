Verbandstag Stadtsportverband Nettetal : Abschied von Manfred Bartsch

Für den Stadtsportverband verabschiedet Vorsitzender Jürgen Hendricks beim Verbandstag im Seerosensaal das langjährige Vorstandsmitglied Manfred Bartsch. Er war seit 1999 Kassenführer des SSV. Foto: SSV

Nettetal Der Lockdown in der Corona-Pandemie hat bei den Sportvereinen in Nettetal zu einem Verlust von 15 Prozent der Mitglieder geführt. Jürgen Hendricks, 1. Vorsitzender des Stadtsportverbandes, schaut optimistisch in die Zukunft.

Auf dem Verbandstag des Stadtsportverbandes Nettetal blickte der 1. Vorsitzende Jürgen Hendricks in die Zukunft des Sports in Nettetal. Neben der Verwaltung mit Bürgermeister Christian Küsters (Grüne) an der Spitze und Gästen aus den verschiedenen Fraktionen, konnte er auch zahlreiche Vereinsvertreter begrüßen. Die Sportjugend ist ein wichtiges Instrument im Stadtsportverband geworden und blickt schon mal aus einer anderen jugendlichen Perspektive auf die Themen des Sports. Hendricks ermutigte auch alle Vereine, einen solchen Weg zu beschreiten, die Sportjugend des Stadtsportverbandes würde hierbei auch unterstützen.

Im kurzen Rückblick bilanzierte Hendricks, dass der organisierte Sport in Nettetal rund 15 Prozent seiner Mitglieder verloren habe. Die Gründe seien vielschichtig, diese müssten analysiert und gleichzeitig Entwicklungsmöglichkeiten für die Zukunft aufgezeigt werden. Mit dem Beschluss des Stadtrates, ein Sportkonzept für die Zukunft des Sports in Nettetal zu erstellen, beschreite man den richtigen Weg. Der Vorsitzende mahnte aber auch an, dass dies nur der erste Schritt sei, Maßnahmen und Aufgaben, die aus diesem Sportkonzept entstehen müssten, identifiziert und auch in die Umsetzung gebracht werden.

Die Gesellschaft wandele sich und der Sport, als großer gesellschaftlicher Faktor, müsse sich diesem Wandel stellen und mit zukunftsgerichteten Ideen und Maßnahmen reagieren. Politik, Verwaltung, Stadtsportverband und Vereine dürften nicht den Fehler begehen, Sport nur als Leibesertüchtigung einzustufen: „Sport ist mehr und wir müssen an der Zukunft arbeiten.“ Am Ende der Begrüßung rief Hendricks dem Plenum zu: „Lasst uns gemeinsam den Sport weiter entwickeln und damit Treiber und Gestalter des gesellschaftlichen Wandels werden.“

Auch in den Grußworten von Bürgermeister Christian Küsters und des Ausschussvorsitzenden für Schule und Sport, Holger Michels (CDU), wurde deutlich, wie wichtig der Sport in Nettetal ist. Eine gute Zusammenarbeit werde von allen Seiten gewünscht und sei unabdingbar.

Die Neuausrichtung des Stadtsportverbands wurde auch bei den Wahlen und Entscheidungen des Verbandstages sichtbar. Neben einer weiteren Verjüngung des Vorstandes wurden zwei langjährige Vorstandsmitglieder verabschiedet. Auf Kassenführer Manfred Bartsch (seit 1999) folgt Katrin Buschmann und auf den Pressewart Heinz-Willi Schmitz (seit 1974) folgte der Medienwart Henner Pfülb.

Beide ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder wurden zu Ehrenmitgliedern von der Versammlung gewählt. Als zweiter Vorsitzender wurde Rainer Lutz für weitere vier Jahre gewählt. Für den ausgeschiedenen Beisitzer Swen Kroll und für die zur Kassenführerin aufgerückte Katrin Buschmann wurden Michelle Lebens und Pia Gotzen zu neuen Beisitzerinnen gewählt. 1.Vorsitzender ist weiterhin Jürgen Hendricks und Geschäftsführer Alfonso Izquierdo von Paller.

(RP)