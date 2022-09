Freizeit in Niederkrüchten : Sportverein „Karate Dojo Shikoku“ feiert sein 50-jähriges Bestehen

Niederkrüchten Der Niederkrüchtener Sportverein „Karate Dojo Shikoku“ feiert sein 50-jähriges Bestehen mit einer außergewöhnlichen Veranstaltung am ersten Oktober-Wochenende.

Der Niederkrüchtener Sportverein „Karate Dojo Shikoku“ feiert sein 50-jähriges Bestehen. Die Gründung geht auf Willi Oligschläger und Ralf Bernards zurück. 1971 sind die beiden Trainer, damals noch in Schwalmtal, gemeinsam mit neun Mitgliedern an den Start gegangen. In den vergangenen 50 Jahren hat sich der Verein weiterentwickelt: Heute trainieren rund 100 Mitglieder von sieben bis 77 Jahren in verschiedenen Hallen der Gemeinde. Gründer Oligschläger begleitet noch immer als Cheftrainer den Verein.