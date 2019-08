Sport- und Erlebnisdorf Hinsbeck : Bewegungsraum im alten Schwimmbad

Hinsbeck Gut zweieinhalb Jahre hat die Sanierung des Sport- und Erlebnisdorfs Hinsbeck gedauert. Aus dem einstigen Schwimmbad ist eine Bewegungswelt geworden. Offizielle Eröffnung ist am 2. September.

Die 29-Jährige ist Projektleiterin des Erlebnisdorfs, das der Landessportbund (LSB) Nordrhein-Westfalen in den 1950er-Jahren aus einem Zeltdorf entwickelt hat. Heute ist das LSB-Dorf in der „Hinsbecker Schweiz“ mit 30 Hütten, einer Sporthalle, Seminar-, Team- und Verwaltungsräumen passend ausgestattet für Schulklassen, Vereine oder sonstige Gruppen, für die Bewegung, Erholung und Gesundheit an erster Stelle stehen. Der neue Bewegungsraum ist so ausgestattet, dass die Möglichkeiten der Bewegung umfangreich sind. Es gibt unter anderem Trampoline und eine Rutsche, ebenso wie Klettergerät und ein Tunnelsystem. „Die Schnitzelgrube lädt die Mädchen und Jungen zum Reinspringen ein“, sagt Gröger.