Spielmannszug in Nettetal-Hinsbeck Musikalischer Nachwuchs gesucht

Gegründet wurde der Verein 1963. In dieser Zeit hat er sich zu einer festen Institution in der Hinsbecker und Nettetaler Musikwelt, aber auch darüber hinaus, gebildet. Ohne ihn würden viele Veranstaltungen ohne große Stimmung sein. Trommlerkorps sind ohnehin in Hinsbeck schon lange aktiv. Schon 1883 bildete sich ein erstes Trommlerkorps, der bis etwa 1940 bestand. 1949 gründete sich ein neues Trommlerkorps innerhalb der Feuerwehr. Auch in der St. Hubertus-Bruderschaft Glabbach entstand 1952 ein Trommlerkorps mit 14 Aktiven. Dieser löste sich aber nach internen Streitigkeiten 1957 auf, vier ihrer Mitglieder traten dem Korps der Feuerwehr bei. Als vorgeschrieben wurde, dass alle Musiker aus versicherungstechnischen Gründen Mitglied der Feuerwehr sein mussten, traten im Herbst 1960 zahlreiche Musiker gemeinsam aus, das Trommlerkorps löste sich auf. Aber die Mehrzahl der Ausgetretenen wollte weiterhin musikalisch tätig sein und gründeten am 11. Oktober 1963 den Spielmannszug „Frisch auf Hinsbeck“. Zehn der elf Gründungsmitglieder hatten vorher in der Feuerwehr gespielt.