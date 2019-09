Schaag : Spielerisch den Umgang mit Wasser lernen

Schaag (hb) Im heißen Sommer hat die neue Matschanlage in der Kindertagesstätte St. Anna ihre Bewährungsprobe schon längst hinter sich. Jetzt wurde die „Wasserspielanlage“ offiziell vom Förderverein übergeben.

Gerade die Hitzeperiode dieses Sommers hat deutlich gemacht, dass Wasser eine wichtige Ressource ist und alle damit verantwortungsvoll umgehen müssen. Doch bei all dem pädagogischen Programm kommen natürlich Spaß und Spiel nicht zu kurz. Das zeigte sich, als einige Vorschulkinder die Anlage bei der offiziellen Präsentation „enterten“ und in Betrieb nahmen. Und wie finden die Kinder das Spielgerät? Felix (5) fasst es in einem Wort zusammen: „Cool“.