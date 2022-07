Spielecafé hat eine weitere Attraktion : Nun hat auch Nettetal einen Escape Room

Kaldenkirchen Das Geheimnis einer weißen Dame ist zu lüften, damit man den Escape Room im Kaldenkirchener Spielecafé „Jungbrunnen“ verlassen kann. Was die Besucher erwartet und was die Betreiber sonst noch zu bieten haben.

Schummriges Mondlicht fließt durch den Raum. Vor dem kleinen Fenster fegt der Wind durch die kahlen Bäume und lässt die letzten Blätter fliegen. Eine schwarze Katze sitzt bewegungslos auf dem äußeren Fenstersims. Langsam gewöhnen sich die Augen an das Licht. Ein Bett mit Gitterstäben ist zu erkennen. Unter einem Nachttisch sind ein Paar Kinderschuhe zu sehen. Die Schatten der Bäume zeichnen sich im fahlen Licht des Mondes an der Decke des Raumes ab. Eine weitere Tür mit einer Glasscheibe gehört ebenfalls zu dem Zimmer. Durch die Scheibe leuchtet der Schein einer Tischlampe den Raum ein wenig aus. „Dann heißt es eintreten und das Spiel beginnt“, sagt Petra Wigman-Prigge, Inhaberin des Spielecafés „Jungbrunnen“. Seit Mai hat es eine neue Attraktion: einen Escape-Room, den Petra Wigman-Prigge und ihr Mann Erwin Wigman gebaut haben.

„Wir sind beide große Fans von Escape Rooms und trugen die Pläne für unser Angebot schon im Juli vergangenen Jahres mit uns herum, als wir gerade mit der Realisierung des Spielecafés starteten“, berichtet Petra Wigman-Prigge. Doch zunächst stand die Umsetzung des eigentlichen Spielecafés an. Der gemütliche Raum, der mit seinen einzelnen Tischen mit den blau gepolsterten Bänken und Stühlen an ein heimeliges Wohnzimmer erinnert, wurde zuerst geschaffen. Ein Hingucker sind die Deckenleuchten, die sich alle an Spielbrettern befinden.