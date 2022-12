Soziales Engagement in Nettetal Highlander spenden an die Tafel

„Nach zwei Jahren pandemischer Pause war es uns in diesem Jahr wieder möglich unseren sportlichen Wettbewerb auszutragen“, sagt Markus Vortriede, Vorsitzender der Kölsumer Highlander. Trotz der Hitze im August seien wieder so viele Besucher zur Veranstaltung gekommen, dass der Verein in der Lage sei, eine Spende zu machen. „In diesem Jahr stand für uns bereits im Vorfeld der Veranstaltung fest, die gute und wertvolle Arbeit der Tafel in Nettetal unterstützen zu wollen“, sagt Vortriede.