Auch in Nettetal gibt es viele Unterkünfte : SPD vermisst Hilfe bei Leiharbeiter-Problem

Nettetal Bei einer Razzia im Kreis Borken haben Behörden kürzlich Unterkünfte von Leiharbeitern überprüft. Nettetal brauche Unterstützung von der Landesregierung, sagt die Fraktionsvorsitzende Renate Dyck.

„Oberstes Ziel ist es, die ausbeuterischen Miet- und Wohnverhältnisse zu beenden und Menschen zu schützen. Dabei arbeiten wir Seite an Seite mit den Niederlanden, erstmals mit dem rumänischen Arbeitsschutz und den betroffenen Kommunen, um gegen diese moderne Form der Sklaverei vorzugehen“, erklärte Ministerin Scharrenbach nach der Razzia in der vergangenen Woche. Als diese im Kreis Borken am 25. Oktober über die Bühne ging, war in Nettetal auch die Polizei im Einsatz. Der traurige Grund: In einem Haus in Hinsbeck, das auf der Liste der von der Stadt beobachteten steht, war ein Mann mit polnischer Staatsangehörigkeit tot aufgefunden worden. Es gebe keine Anzeichen für eine Straftat, erklärten die Polizei später. Bereits fünf Tage zuvor war in einem anderen Haus in Hinsbeck ein Pole (42) tot aufgefunden worden. Die Obduktion ergab nach Polizeiangaben: Übermäßiger Alkoholkonsum war die Todesursache. Und auch am Samstag, 29. Oktober, war die Polizei am Morgen wieder in Hinsbeck. Diesmal, so teilte eine Polizeisprecherin auf Anfrage unserer Redaktion mit, hatte eine Frau eine Fensterscheibe eingetreten. Menschen seien dabei nicht zu Schaden gekommen.