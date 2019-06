Nettetal : SPD-Ortsverband berät über die Zukunft der Partei

Nettetal Nettetals Sozialdemokraten sind unzufrieden mit der SPD in Berlin. Nach dem Sommer geht es um die Kommunalwahl 2020.

Wie geht es weiter mit der bisher stolzen Volkspartei SPD? Auf diese Frage wollte Tanja Jansen mit den Mitgliedern eine Antwort suchen – 20 kamen in die Breyeller Gaststätte „Hahnestroat“ und hörten von ihrer Vorsitzenden die jüngste Hiobsbotschaft, nach der die SPD in Umfragen bundesweit nur noch bei elf Prozent liege. Ein Rezept für einen Wiederaufschwung hatte sie allerdings nicht parat, zumal sie einräumte, nicht auf dem Stand der Diskussion in der Partei zu sein, weil sie acht Tage lang in Spanien Urlaub gemacht hatte.