Sparkassen-Spende in Nettetal 14 Vereine erhalten Geld aus dem Prämien-Sparen

Nur glückliche Menschen sah man jetzt in der Filiale der Sparkasse Krefeld am Doerkesplatz in Nettetal. Denn Pläne wie etwa die Anschaffung von Bänken, Büchern, Sonnenschirmen oder die Organsiation von Schulungen und Jugendfreizeiten rückten der Verwirklichung näher. Daniel Schlösser, Leiter des Gewerbekunden-Centers Lobberich, hatte die Vertreter von 14 örtlichen Vereinen und Institutionen zu einer Feierstunde eingeladen, auf der sie ihren Anteil aus der Ausschüttung aus dem PS-Zweckertrag entgegennehmen durften. Der Erlös aus den Prämienlosen beträgt insgesamt 710.000 Euro, von denen mehr als 28.000 Euro nach Nettetal flossen.