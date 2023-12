Veranstaltungstipps in Nettetal Liebende, die sich verpassen, und Songs von Leonard Cohen

Ein weiterer Januar-Termin zum Vormerken: Am Sonntag, 14. Januar, wird in der Kulturaula der Realschule, am Kornblumenweg 1, in Kaldenkirchen das Schauspiel „Love Letters“ von A. R. Gurney in der Fassung des „a.gon Theaters“ München aufgeführt. In dem Bühnen- und Broadway-Erfolg werden Ursula Buschhorn und Peter Kremer zu sehen sein. Die Briefe einer leisen, großen Liebe stehen im Mittelpunkt des Schauspiels: Andrew und Melissa kennen sich seit Kindertagen. In der Schule schreiben sie sich Zettelchen, später während ihres gesamten Lebens Briefe. Sie finden nie zueinander und sind doch auf ewig verbunden. Erst im letzten dieser Briefe erfahren die Zuschauer die tieferen Sehnsüchte und die Offenheit gegenüber dem oft Verschwiegenen.