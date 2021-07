Für Kinder und Jugendliche in Nettetal : Sommerleseclub ist für Einsteiger noch weiter offen

Nettetal Der Sommerleseclub ist eine der wichtigsten Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche an der Stadtbücherei Nettetal. Auch jetzt noch kann man einsteigen und mitmachen. Vor Ort in Lobberich oder online.

Halbzeit für den Sommerleseclub der Stadtbücherei. Gestartet wurde zu Beginn der Sommerferien . Aber mitmachen kann man selbst online aus dem Urlaub. Im neuen Online-Logbuch können Lese-Erlebnisse auch direkt aus dem Urlaub festgehalten und mit Team-Mitgliedern geteilt werden. Außerdem locken coole Fotoaktionen während der Sommerferien in die Bücherei: Am Dienstag, 10. August kann man während der Öffnungszeiten Team-Fotos mit Green-Screen-Technik machen oder mit Hilfe einer Profifotografin ein Bookface-Foto gestalten.

Wer es schafft, in den Ferien drei Bücher oder Hörbücher zu lesen, wird zur großen Abschlussparty eingeladen und bekommt ein Zertifikat. Dies kann auf dem nächsten Schulzeugnis vermerkt werden. Am Ende wird gefeiert, wie jedes Jahr im Corso Film Casino. Bei der Abschlussveranstaltung werden die kreativsten und originellsten Ideen der Teilnehmer bei der Gestaltung des Lese-Logbuches ausgezeichnet. Die große Abschlussgala findet am Mittwoch, 1. September, im Corso-Kino in Kaldenkirchen statt.