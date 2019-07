Naturschutzhof Nettetal : Ferienprogramm für Kinder auf dem Naturschutzhof

Lobberich 14 Veranstaltungen finden in den Sommerferien auf dem Naturschutzhof des NABU statt. Kinder entdecken die Welt, backen Stockbrot, lernen etwas über Nachhaltigkeit und beschäftigen sich mit anderen sinnvollen Dingen.

„Werde Weltretter!“ heißt es in einer zweitägigen Veranstaltung für Kinder ab acht Jahren. Am Mittwoch, 24. Juli, 13 bis 15 Uhr, und am Donnerstag, 25. Juli, 13 bis 16 Uhr, geht es um die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen und den eigenen Einfluss auf die Umwelt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Mit Keschern und Becherlupen geht es auf Kleintiersafari. Treffpunkt am Montag, 12. August, ist um 14 Uhr am Wanderparkplatz Tour 9, Heerstraße/Poelvenn in Leuth. Kosten: 4,50 Euro, 3,50 Euro für Nabu-Mitglieder; sechs bis neun Jahre.