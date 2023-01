Neujahrsempfang in Nettetal So war der Neujahrsempfang in Nettetal

Bei seiner Rückschau auf 2022 freute sich Christian Küsters über den „gesellschaftlichen Aufbruch“. Die Geflüchteten aus der Ukraine seien in Nettetal mit viel Willkommenskultur aufgefangen worden: „Dafür bin ich stolz und dankbar“, sagte der Bürgermeister. „Diesen Zusammenhalt brauchen wir weiterhin in Nettetal.“ Nach der langen Corona-Pause konnte das öffentliche Leben draußen wieder durchstarten. Als positive Beispiele nannte Küsters die Feierabendmärkte, aber auch Stadtteilfeste wie das Frühlingsfest in Kaldenkirchen und den Ferkesmarkt in Lobberich. Auch dass die Karnevalisten wieder unbeschwert feiern können, verbuchte der Bürgermeister auf der Positivseite. Er verriet, dass es am Abend zur Karnevalssitzung ins Zelt in Hinsbeck gehe. Küsters freut sich bereits auf den Tulpensonntagszug am 19. Februar, der in diesem Jahr von Schaag nach Breyell führen werde.