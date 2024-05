Kultur in Nettetal In Lobberich wurden zwei perfekte Shows gefeiert

Präsentiert wurde die Geschichte der Nachtclubsängerin Donna. Auf der Flucht vor der Mafia versteckt sie sich in einem Kloster. Natürlich bringt Donna die Schwestern gesanglich zur Hochform. Und spätestens nach „Like A Prayer“ stand am Freitagabend fest: Ja, sie bleibt im Kloster und singt. Neben den Hits aus dem Film („I Will Follow Him“, „Shout“) hörte man zur Geschichte passende Songs: „Oh Happy Day“ oder „Son Of a Preacher Man“. Zugabe, Zugabe, hieß es, nachdem feststand: „We Are Family“. Ganz einfühlsam gab es Leonard Cohens „Hallelujah“, ehe Lerato Sebele mit ihren Schwestern mit „Shout“ noch einmal deutlich aus Tempo drückte.