Lobberich : Jubiläumssommerfest am Werner-Jaeger-Gymnasium

Lobberich Die Schule lädt Schüler, Lehrer, Eltern, Freunde, Ehemalige und Interessierte für Samstag, 29. Juni, nach Lobberich ein.

Vor 50 Jahren verließ der erste Abiturjahrgang das Werner-Jaeger-Gymnasium in Lobberich mit dem Abschluss in der Tasche. Seitdem haben fast 3600 Schülerinnen und Schüler an dem Nettetaler Gymnasium ihre Reifeprüfung abgelegt. Anlässlich dieses Jubiläums feiert die Schule am Samstag, 29. Juni, ein Sommerfest. „Wir freuen uns sehr darauf, gemeinsam mit Schülern, Lehrern, Eltern, Freunden, Ehemaligen und Interessierten ein großartiges Fest zu feiern, das dem Jubiläumsanlass gerecht wird“, sagt Johannes Leenen, stellvertretender Schulleiter und Mitorganisator des Festes. „Wir bereiten ein buntes Programm vor, das hoffentlich viele Besucher begeistern wird.“