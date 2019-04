Lobberich : Neun Arztpraxen hinter der Roteiche

Info

Einsichtnahme Bis zum 15. Mai liegt der Bebauungsplan Lo-171 Ärztehaus Sassenfelder Kirchweg im Rathaus, Doerkesplatz 11 in Lobberich, öffentlich aus.

Entscheidung Über Bedenken und Anregungen von Bürgern und Behörden will der Ausschuss für Stadtplanung am 27. Juni sprechen, dann soll der Stadtrat den Bebauungsplan am 9. Juli genehmigen.