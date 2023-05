Spargel aus Nettetal Schlemmer-Tour führt zum Landwirt aufs Spargelfeld

Nicht minder interessant geht es an der Spargelsortiermaschine zu. „Wenn der Spargel in den roten Kisten vom Feld kommt, wird er zunächst für drei bis vier Stunden gewässert. Damit verlangsamen wir die Verstoffwechslung“, informiert der Landwirt. Vom Wasser aus geht es auf den Vibrationstisch der Sortieranlage. Diese läuft vollautomatisch, nachdem die Stangen einmal mit dem Kopf in die richtige Richtung eingelegt worden sind. Ein Messer schneidet den unteren Teil ab und Bürsten samt Wasserdüsen sorgen für Sauberkeit der Stangen. Gleich sieben Mal fotografiert, erkennt die Maschine anhand der Aufnahmen die Spargelklasse und sortiert automatisch in die zwölf Becken. Beim grünen Spargel ist indes ein fachlich geschultes Auge gefragt. Die grüne Variante wird nämlich per Hand sortiert. „Wir bauen 95 Prozent weißen und nur fünf Prozent grünen Spargel an“, sagt Hermans. Wie der Spargel schmeckt, erfahren die Teilnehmer dann einige Kilometer weiter in Hinsbeck, wo zum Essen eingekehrt wird.