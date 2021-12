Einkaufen in Nettetal : So lief das Late-Night-Shopping in Lobberich

Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Lobberich Den geplanten Adventsmarkt hatte der Lobbericher Werbering pandemiebedingt kurzfristig abgesagt — aber dafür zum Späteinkauf im liebevoll illuminierten Ortskern eingeladen. Viele Kunden nahmen das Angebot dankbar an.

Schon von weitem leuchten die Sterne an den Laternen und die Lichtertannenbäume an den Hausfronten. Vor dem alten Rathaus ragt die Tanne mit ihren Lichterketten in den dunklen Nachthimmel. Weitere individuell geschmückte, kleinere Tannenbäume sind überall zu sehen. Kerzen flackern in Laternen auf den Türstufen und in den Eingängen der hell erleuchteten Einzelhandelsgeschäften. Der Duft von Glühwein liegt in der Luft. In die Lobbericher Innenstadt ist eine vorweihnachtliche Atmosphäre eingezogen. „Es ist einfach nur schön“, sagt Beate Scholz, die wie viele andere Besucher durch die Innenstadt schlendert und das besondere Angebot des Lobbericher Werberings genießt. Der hat zum Late-Night-Shopping eingeladen.

Nachdem der geplante Adventsmarkt am zweiten Advent kurzfristig abgesagt werden musste, schwenkte der Lobbericher Einzelhandel um und ging stattdessen mit einer Premiere an den Start. Erstmalig gab es das Late-Night-Shopping. Am Freitagabend nutzten viele Bürger das Angebot, bis 21 Uhr in der illuminierten Innenstadt einkaufen zu können. „Wir sind insgesamt zufrieden. Die Kunden, die da waren, fanden es schön. Es war eine entspannte Stimmung“, sagt Werbering-Vorsitzender Thomas Leuf. Er spricht von einer „gelungenen Premiere“, die sicherlich eine Wiederholung finden werde. „Dann würde es mich freuen, wenn sich noch mehr Händler beteiligen würden als es bei der Premiere der Fall war“, sagt Leuf. Alle unter einen Hut zu bekommen sei immer schwierig. Aber die, die jetzt mitgemacht hätten, seien mit Freude dabei gewesen und das hätten die Kunden gespürt, die ein sehr positives Feedback gaben, fügt der Werberingvorsitzende an.

Auch in der Ludbach-Passage in Lobberich herrschte am Freitagabend reger Betrieb. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Info Samstags einkaufen bis 16 Uhr An den nächsten Adventssamstagen bietet der Werbering verlängertes Einkaufen an. Viele Einzelhändler öffnen bis 16 Uhr. Damit möchte der Werbering die Einkaufssituation entzerren und Menschenmengen vermeiden.

Die verschiedenen Einzelhändler können den guten Eindruck bestätigen. „Es knubbelte sich nicht, aber es war immer jemand im Ladenlokal und wir konnten uns viel Zeit für die einzelnen Kunden nehmen“, sagt Fabian Matussek von der gleichnamigen Buchhandlung. Was viele dabei nicht wussten: Bücher zählen zu den Dingen des täglichen Bedarfs, in Buchhandlungen darf weiter ohne 2G eingekauft werden kann.

„Die Türklingel stand den ganzen Abend bei uns nicht still. Die Kunden kamen, waren bestens gelaunt und kauften“, bestätigt Ursula Funken von Talwürze Genusswelten die gute Annahme des Late-Night-Shoppings. Besonders beliebt war das „Klemp Dröpke“, der Marillenlikör, der zusammen mit dem Arbeitskreis Alte Kirche entwickelt wurde und bei dem an jeder Flasche ein besonderer Glücksbringer in Form eines Stückchen Steins von der alten Kirche hängt. Vom Verkauf jeder Flasche geht ein Teil des Verkaufspreises an den Förderverein. Sehr gefragt waren auch Spekulatius, gebacken vom Arbeitskreis nach einem alten Rezept der Bäckerei Driehsen. Wer später kam, bekam nichts mehr.