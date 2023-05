Schützenfest in Leuth Die Leuther Schützen feiern noch bis Mittwoch weiter

Am Montagabend geht es erstmal weiter mit dem Klompenball, ehe am Dienstagabend der Höhepunkt steigt mit dem Königsgalaball. Dann will die Band „Saturn“ den Petershof rocken. Ende des Schützenfestes in Leuth ist dann am Mittwoch, wenn das Kirmesmännchen im Feld an der Straße May verbrannt wird. Dann brauchen bestimmt alle Leuther auch eine Feierpause.