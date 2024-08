Einrichtung des Landessportbunds in Nettetal Vom Hitler-Jugend-Lager zum modernen Sport-Dorf

Anfang des 20. Jahrhunderts begann man, sich in Hinsbeck um Touristen zu bemühen. Dank der Krickenbecker Seen und der großen Naturflächen auf den Höhen hatte das auch schnell Erfolg. 1934 folgte eine große Steigerung, über die die Presse berichtete: „Über 6.000 Hitlerjungen werden hier Sommeraufenthalt nehmen. Auf unseren Höhen werden von der Hitlerjugend zwei Sommerzeltlager errichtet werden, und zwar eins am Landschulheim und das andere auf dem Sportplatz der Rhenanen.“ Dieser Sommeraufenthalt für die städtische Jugend wurde in den folgenden Jahren beibehalten. 1937 übernahm die NS-Gruppe „Kraft durch Freude“ die Organisation, deren Arbeit mit Beginn des Zweiten Weltkriegs eingestellt wurde.