Mobilität in Nettetal : So funktioniert die Ausleihe der neuen Lastenräder

So funktioniert die Ausleihe der neuen Lastenräder

Mobilität in Nettetal

In Nettetal stehen ab sofort zwei Lastenräder zur Ausleihe bereit. Foto: Gerhard Seybert

Nettetal Ab sofort können Nettetaler und Touristen ab 18 Jahren kostenfrei ein E-Lastenrad ausleihen. Wie der Verleih der Räder funktioniert.

Jetzt geht es los: Der kostenfreie Verleih von Lastenrädern der „Leader-Region Leistende Landschaft“ ist seit Anfang April auch in Nettetal möglich. Die Ausleihe ist für Nettetaler ab 18 Jahre, aber auch für Touristen möglich. Wer ein E-Lastenrad für Ausflüge, Einkauf oder Transporte für die Dauer von maximal sieben Tagen leihen möchte, kann dies tun in Lobberich bei „Profile Zweirad-Center van de Stay“, An St. Sebastian 40, Ruf: 02153 405405.