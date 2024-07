Winzer am Niederrhein Wo die Stadt Nettetal einen Wein-Wanderweg bekommen soll

Die „Zweieinhalb Brüder“ von Hinsbeck haben expandiert: Im Frühjahr haben die jungen Winzer Matthais Baaken, Jonas und Simon Windbergs ihre Anbaufläche auf einem Anhang am Baakenhof in Oirlich von 0,4 Hektar auf 0,75 Hektar ausgedehnt. Neu gesetzt wurden rund 2.200 Reben der Sorten Satin Noir (Rotwein Richtung Burgunder) und Riesel (Weißwein der Riesling-Familie). Alle sind gut angewachsen und streben dem Himmel entgegen. Was das Trio und die Reben allerdings stört, ist die dazwischen wachsende, schon mehr als einen Meter hohe Pflanze Melde. Sie nimmt, da sie ebenfalls tiefere Wurzeln hat, den Rebstöcken, die ihre Wurzeln auf der Suche nach Wasser in eine Tiefe von bis zu 20 Metern schickt, einen Teil der Kräfte und Säfte. In Zukunft wollen die Zweieinhalb Brüder, wie bereits in den älteren Feldern, Klee sähen. Schöner Nebeneffekt: Klee ist Futter für die zahlreich zwischen den Rebstöcken hoppelnden Hasen und Kaninchen.