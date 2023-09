Wettbewerb in Nettetal Mehr als 60 Skater und BMX’ler am Start

Wouter Mikmak, begeisterter Skater und Organisator des Skatercontests, strahlte Ruhe und Gelassenheit aus: „Es geht vor allem darum, Spaß zu haben und dabei zu sein.“ Und er erinnerte noch einmal daran, was so besonders ist an der vor einem Jahr eröffneten Skateranlage: „Sie besteht nicht aus Fertigbeton-Elementen, sondern der Beton wurde vor Ort gegossen.“ Wasser und Popcorn gab es gratis, DJ B+tween legte auf. Die Musik hämmerte sich in die Köpfe der Teilnehmer. Pascal Stiers war mit dem Spielmobil vorgefahren. „Früher konnte ich auch skaten“, erzählte der 33-Jährige. Er holte aus seinem Bus alles raus, was Kids Spaß macht – Kindern, die noch zu jung sind, um am Skatercontest teilzunehmen.