Hinsbeck : Hinsbecker Piraten der Karibik

Hinsbeck Sitzung des Karnevals-Komitees Hinsbeck im Zirkuszelt an der Jugendherberge.

„Kleine Brötchen“ backte der Henker vom Galgenberg alias Rainer Klingen beim Büttenabend des Karnevals-Komitees Hinsbeck (KKH) gegenüber der Nettetaler Karnevalsprinzessin Silvia I., die neben dem Elferrat auch auf der Bühne saß. „Im letzten Jahr, das will ich bekennen, tat ich hier in der Bütt, nicht nett unsere Prinzessin benennen. Nur eine Prinzessin, dachte ich, was soll das denn sein. Das war mein Fehler, nur eine Prinzessin ist toll! Ich ziehe meinen Zylinder vor der Prinzessin, die so schön lacht“, reimte er und sang ihr zu Ehren ein Lied mit dem Refrain „Prinzessin Silvia, du hast das Herz auf’m rechten Fleck, du bös ene Lobberiker Jeck“. Diese bedankte sich beim Henker mit ihrem Sessionsorden.