Nettetal : Situation an der Grenze bleibt entspannt

An der Grenze zu den Niederlanden kontrollierten niederländische Einsatzkräfte am Wochenende deutsche Fahrzeuge. Die Bürgermeister in der niederländischen Grenzregion hatten Deutsche gebeten, zu Hause zu bleiben. Foto: Günter Jungmann

Nettetal Ordnungsamt, Rettungsdienst und Freiwillige Feuerwehr sind in Zeiten der Corona-Pandemie besonders gefordert. Das Ampelbündnis will jetzt die Fraktionen wieder besser einbinden und kritisiert den „Wahlkampf“ der CDU.

Die friedlichen Oster-Feiertage sind vorbei. Mit einer gemeinsamen Pressemitteilung von SPD, Grünen und FDP wird wieder der Alltag eingeläutet. Überschrieben ist die Pressemitteilung mit der Forderung an die Stadt Nettetal, in der politischen Entscheidungsfindung von Krisenmodus wieder auf Arbeitsmodus umzuschalten. Was aber für mehr Aufregung um Ostern sorgte, waren Aktionen der CDU in Lobberich. In ihrem Schreiben zeigten sich die Partei- und Fraktionsvorsitzenden des Ampelbündnisses „nahezu erschüttert“ vom Verhalten der CDU. Selbstverständlich, so die Beteiligten, sei es gewesen, der als Bitte vorgetragenen Anregung des stellvertretenden Bürgermeisters, Harald Post, CDU, zu folgen, alle öffentlichen parteipolitischen Aktivitäten während der Krisenzeit ruhen zu lassen. Nun mussten „wir erfahren, dass gerade in Lobberich – wo Herr Post auch CDU-Vorsitzender ist – diese Vereinbarung auf das Gröbste verletzt wurde. So übergab beispielsweise Dietmar Sagel dem Geschäftsführer des Krankenhauses, Jörg Schneider, sowie dem Pflegedienstleiter, Herrn Peffer, einen Karton Kerzen mit Grüßen der CDU. Harald Post selber verteilte oder ließ in Lobberich Flyer der CDU verteilen.“

Das Vertrauen untereinander sei durch dieses Verhalten schwer geschädigt und werde in absehbarer Zeit nur schwer zu kitten sein“, so die einvernehmliche Stellungnahme der drei Partei- und Fraktionsvorsitzenden.

Info Stadt drängt auf Einhaltung der Regeln Bürgermeister Christian Wagner (CDU) appelliert: „Möglichst keine Ausflüge und Besuche, nur für den eigenen Bedarf und mit Augenmaß einkaufen. Was innerhalb Deutschlands gilt, muss auch grenzüberschreitend gelten.“

CDU-Ortsvorsitzender Marcus Optendrenk sieht das Verteilen von „Kerzen der Hoffnung“ als ein Dankeschön an Pflegekräfte nicht als Wahlkampf an. Und Harald Post sei wie sonst auch wohl in seinem Wahlkreis unterwegs gewesen.

Auch in der politischen Arbeit wollen SPD, Grüne und FDP wieder zum Alltag zurückkehren. Gegenüber der Verwaltung erkennt das Ampelbündnis die Anstrengungen der Verwaltungsmitarbeiter und der Führungskräfte in dieser besonderen Situation ausdrücklich an. Mit umfangreichen Home-Office-Lösungen wurde auf die schwierige Situation reagiert. Die Ratsfraktionen seien bislang durch die Fraktionsvorsitzenden über regelmäßige Telefon-Konferenzen des Ältestenrates informiert worden. Dies könne jedoch kein Dauerzustand werden, zumal der Ältestenrat kein Beschlussgremium sei und auch nicht werden solle.

SPD, Grüne und FDP erwarten vom Bürgermeister als Chef der Verwaltung, dass auch die Fraktionen in ihrer Gesamtheit in die Lage versetzt werden, ihrem Auftrag der demokratischen Willensbildung gerecht werden zu können: „Daher fordern wir den Bürgermeister auf, die sicheren Kommunikationsmöglichkeiten der Verwaltung (Telefon- und Videokonferenz) kurzfristig allen Ratsmitgliedern zugänglich zu machen, damit über den noch nicht ganz absehbaren Zeitraum der Corona-Krise die Arbeitsfähigkeit des Rates und der Ausschüsse in der Gesamtheit garantiert werden kann.“