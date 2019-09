Hinsbeck : Siebte Wallfahrt nach Kevelaer

Die Schlepperfreunde Hinsbeck werden wieder auf Wallfahrt nach Kevelaer gehen. Foto: Heinz Koch

Hinsbeck Die Schlepperfreunde Hinsbeck planen am Tag der Deutschen Einheit wieder eine gemeinsame Tour mit ihren Oldtimern.

Zu ihrer siebten Wallfahrt nach Kevelaer werden sich am 3. Oktober die Schlepperfreunde-Hinsbeck aufmachen. Die Schlepperfreunde sind nicht in einem Verein organisiert, aber sie sind eine Gruppe Gleichgesinnter, die besser als so mancher Verein zusammenhält. Diese Wallfahrt über 33 Kilometer mit dem eigenen Traktor wird von den Schlepperfreunden zum siebten Mal selbst organisiert. Für sie ist es ein ganz besonderes Erlebnis, wenn sie mit rund 40 Traktoren in Kevelaer bis zur Gnadenkapelle vorfahren „Wir sind stolz darauf, dass wir wie andere Pilger in der Messe offiziell begrüßt werden“, so der jetzige Präsident Johannes Thodam.

Wie kommt man zu einem solchen Hobby? Die Freude an Schleppern und Treckern liegt Jungen wohl im Blut. Dies kann man Thodams Worten entnehmen, der schon früh Spaß an Traktoren hatte. „Schon als ich in den 1950/60iger-Jahren beim Rübenvereinzeln oder Kartoffel auflesen war, faszinierten mich die Traktoren“, erzählte Thodam. „Auf dem Feld durften wir als 14-jährige Schüler den Traktor selbst fahren. Eine tolle Zeit mit schönen Erinnerungen.“

Info Stammtisch am letzten Mittwoch im Monat Die „Schlepperfreunde Hinsbeck“ haben 42 aktive Mitglieder mit über 60 Traktoren. Jüngstes Mitglied ist Pascal Ginkes mit 16 Jahren, ältestes Heinz Driehsen mit 85 Jahren. Jeden letzten Mittwoch im Monat trifft sich die Gruppe um 19.30 Uhr in der Bayernstube in Hinsbeck-Glabbach zum Trecker-Stammtisch.

So erging es auch vielen anderen bei den heutigen Schlepperfreunden. Doch meist kamen erst im reiferen Alter die Erinnerungen der Jugend zurück, ihr Traum wurden Oldtimer-Traktoren. Bei Thodam fing es mit dem geschenkten Geld anlässlich seines 50. Geburtstages an. Kurzentschlossen fuhr er zur Mosel, wo er im Schrott einen „Eicher EKL 15/II“ Baujahr 1956, 1-Zylinder-Langhuber mit 16 PS, fand. Die Restaurierung des „Schrotthaufens“ mit „Schrauber-, Schleif- und Lackierarbeit“, ausgeführt mit einigen Freunden, dauerte dann doch ein Jahr. Welche Freude, als am Ende der Traktor schon beim ersten Versuch ansprang. Doch alleine zu fahren, störte nicht nur ihn, sondern auch viele andere Oldtimer-Traktorfahrer. Im Frühjahr 2003 trafen sich auf Einladung von Hans Blömen und Thomas Kall einige Gleichgesinnte in der Bayernstube in Hinsbeck-Glabbach. Hier kam es zur Gründung der „Schlepperfreunde-Hinsbeck“, erster Präsident wurde Stefan Schlösser. 2009 übergab er dieses Amt an seinen bisherigen Stellvertreter Johannes Thodam, der seitdem mit Gerd Lemkens, Günter Kersten und Johannes Thönes den Vorstand bildet. Da einige Mitglieder mehrere Traktoren haben, verfügt die Gruppe über 60 Traktoren unterschiedlicher Marken, Typen und Baujahre. Insgesamt handelt es sich um eine große und sehr interessante Palette.

Ein reges Programm zeichnet die Gruppe aus. Jeden Mittwoch steht eine Treckertour an, hinzu kommen Sommerfest, Halloween-Tour mit anschließendem Kameradschaftsessen, Adventsfeier, Wintergrillen, um nur einige Aktivitäten zu nennen. Höhepunkte sind die längeren Fahrten wie in diesem Jahr zum siebten Mal als Kevelaer-Wallfahrt, im kommenden Jahr zum siebten Mal mit Übernachtungen zum großen Oldtimertreffen nach Kröv an der Mosel oder Tagestouren, etwa nach Kesse oder Arcen.