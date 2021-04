Kostenpflichtiger Inhalt: Straßennamen und ihre Geschichte : Der Sohn übertrifft den Vater

Schild der August-Färvers-Straße in Hinsbeck. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Serie HINSBECK/LEUTH Die lange Bürgermeister-Ära von Heinrich und August Färvers in Hinsbeck dauerte rund 45 Jahre lang. An den Sohn erinnert heute eine nach ihm benannte Straße in Hinsbeck.