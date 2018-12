Serie Mein Verein: Marschmusik mit langer Tradition

Kaldenkirchen Kameradschaft wird großgeschrieben im Trommlercorps Frisch auf Kaldenkirchen.

Kein Heimatfest ohne die Trommler: „Wir spielen an 40 bis 50 Tagen im Jahr auf“, erzählt Sonja Schummers. Sie ist Flötistin im Trommlercorps Frisch auf Kaldenkirchen, und sie und ihre knapp 30 Musikerkollegen aus Nettetal und Umgebung sind gefragt in der Region. So viele Auftritte, dazu wöchentliche Proben – viel Holz für einen Musikverein. „Das kann nur gelingen, weil wir alle viel Spaß an der Musik haben, und weil wir viel Wert auf Kameradschaft legen“, erklärt der Vereinsvorsitzende Ulrich Thelen.