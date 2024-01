Diebstahl-Serie in Nettetal Lärm um Mitternacht — weiteres Kupferrohr gestohlen

Auf ein Regenfallrohr, das an einem Einfamilienhaus an der Bahnhofstraße in Nettetal-Kaldenkirchen montiert war, haben es Unbekannte abgesehen. Laut Polizei stahlen sie es in der Nacht zu Montag. Nach Angaben des Geschädigten muss sich der Diebstahl im Zeitraum von Sonntag, 14. Januar, ab 22.30 Uhr bis Montagmorgen 10 Uhr, ereignet haben. Am Morgen um 10 Uhr bemerkte der Bestohlene, dass das Regenfallrohr weg ist. Die Polizei vermutet, dass die Diebe um Mitternacht kamen, denn zu diesem Zeitpunkt hörten Familienmitglieder ein lautes Geräusch – vermutlich den Dieb, der die Rohrschelle an der Hauswand aufgebrochen und das Fallrohr herausgezogen hat.