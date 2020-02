Nettetal : Das Auto öfter mal stehen lassen

Nettetal Die Senioren-Union Nettetal hatte den Kölner Planungs- und Verkehrsexperten Franz Linder eingeladen. Beim Thema Mobilität im Alter machte er Mut zu mehr eigener Bewegung. Dabei ging es mehr um die Gesundheit als ums Klima.

Bewegung ist dabei ein Thema. Und damit war der Fachmann schon mitten im Thema Mobilität. Mit Bewegung kann nicht nur die Zellbildung an sich angeregt und damit die eigene Gesundheit aktiviert sowie der Altersprozess verlangsamt, sondern auch die Umwelt entlastet werden. Dass es in den Straßen für alle Nutzer, ob ÖPNV, Fußgänger, Radfahrer oder Autofahrer, eng wird, weil die klassische Verkehrsinfrastruktur längst an ihre Kapazitätsgrenzen stößt und kaum mehr erweiterbar ist, ist allen klar. Wie Lösungen aussehen können, zeigte Linder auf. „Man muss Stadt und Mobilität neu denken. Die grüne, bewegte, gesunde Stadt ist die Zukunftsvariante“, sagte er. Dass gerade Nahmobilität mit Gesundheit zu tun hat, verdeutlichte der Experte ganz klar. Das Privatauto wird zu 50 Prozent für die Kurzstrecke bis zu fünf Kilometern genutzt. Strecken, die größtenteils auf andere Verkehrsmittel verlagert werden könnten. Darunter auch das zu Fuß gehen und Rad fahren. Dass man gerade im Alter damit enorm viel für die Gesundheit tut, ist nicht nur ein positiver Nebeneffekt, sondern auf der ganzen Linie ein Gewinn. „Mit dem Auto zum Bäcker, die Brötchen holen, muss nicht sein“, hob Linder hervor. Dass es Apps gibt, mit denen auch längere Fahrten akribisch und unproblematisch geplant werden können und die Digitalisierung damit ebenfalls ein Stück hilft, den Verkehrskollaps anzugehen, machte er so ebenfalls deutlich.

Die Anlage von Radschnellwegen, die Städte wie mit Achsen verbinden, motivieren im Rahmen der grünen, bewegten und gesunden Stadt ebenfalls, das Auto stehen zu lassen. Dass es anders geht, verdeutlichte Linder in seinem Vortrag. In Nettetal selber soll indes noch in diesem Jahr ein Mobilitätskonzept an den Start gehen, bei dem die Bürger im Rahmen von Workshops miteingebunden werden sollen. „Mobilität ist ein Zeichen der Teilhabe“, betonte Nettetals Bürgermeister Christian Wagner (CDU). In Nettetal soll ein Verkehrskonzept auf den Weg gebracht werden, das die einzelnen Ortsteile und das Umland optimierter miteinander verbindet und einen guten Anschluss an den benachbarten Raum in Richtung der Großstädte wie Krefeld oder Düsseldorf bietet. So steht der Wunsch nach kürzeren Taktungen bei der Bahn in Richtung Kaldenkirchen und Breyell auf der Wunschliste. „Wir haben eine gute Situation innerhalb Nettetals und dem Umland, die wir aber verbessern können. Die an für sich gute Taktung vom ÖPNV bricht derzeit allerdings beim benachbarten Raum ab“, sagte Wagner.