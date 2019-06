Hinsbeck : Senioren legen Hochbeet an

Hinsbeck Un dem Bett wachsen nun unter anderem Petersilie und Schnittlauch. Die Bewohnerinnen kennen sich damit aus, wie das mit selbst gezüchteten Kräutern funktioniert.

Bewohner des Marienheims in Hinsbeck haben im Innenhof ein Kräuter-Hochbeet angelegt. Die Pflanzen dafür kauften die sieben Helfer in einem Gartencenter in Venlo. „Wir wissen ja, was wir brauchen“, hieß es. Neben Kräutern wie Schnittlauch und Petersilie brachten sie von ihrer Tour auch Werkzeug mit. Dazu hatten auch einige nicht einfach so an den Orchideen vorbeigehen können. „Die sind doch zu schön“, sagte eine Bewohnerin. Im Marienheim pflanzten sie alles ein und kennzeichneten es mit kleinen Holztäfelchen. Mit Begeisterung wurde immer wieder kontrolliert, gepflegt und vereinzelt. „Lassen Sie uns nur machen“, hieß es bei den Älteren, „wir kennen das.“ Inzwischen gehen die Bewohnerinnen gerne vor dem Essen zu ihrem Kräuterbeet, holen sich Schnittlauch oder Petersilie und bereichern so ihr Essen nach eigenem Geschmack.