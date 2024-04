Auf der A61 95-Jähriger fuhr Schlangenlinien

Auf der A61 fiel am Samstag gegen 12.45 Uhr ein Pkw auf, der starke Schlangenlinien fuhr. In Nettetal bog das Auto in Richtung Boisheim ab. Dabei geriet der Fahrer immer wieder in den Gegenverkehr. An der Boisheimer Straße konnte die Polizei das Auto stoppen. Es hatte frische Unfallspuren. Ein Atemalkoholtest ergab für den 95-jährigen Fahrer einen Wert von 0,0 Promille. Die Polizei beschlagnahmte vorläufig den Führerschein und brachte den Mann nach Hause. Sein Auto wurde sichergestellt.