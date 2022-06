Vorfall in Leuth : SEK-Einsatz in Nettetal – 53-Jähriger kommt in eine Klinik

ARCHIV - 27.07.2015, Niedersachsen, Osnabrück: SYMBOLFOTO - Ein Blaulicht auf dem Dach eines Polizeiwagens. (zu dpa: «Wieder Outdoor-Partys und Krawall in Bayern») Foto: Friso Gentsch/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Friso Gentsch

Nettetal Nach einem Einsatz des Spezialeinsatzkommandos (SEK) am Donnerstagabend in Nettetal-Leuth wurde ein 53-jähriger Nettetaler vom Ordnungsamt in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

Gegen 18.50 Uhr haben Spezialkräfte den Mann vorläufig festgenommen. Vorausgegangen war eine Bedrohung, die der 53-Jährige gegen seine ehemalige Lebensgefährtin ausgesprochen hatte. Wie die Polizei weiter mitteilt, bestand der Verdacht, dass der Nettetaler über Schusswaffen verfügen könnte.

Die Polizei durchsuchte deshalb neben dem Wohnhaus des Mannes auch eine Halle in Schwalmtal-Waldniel. Dort wurde Munition, aber keine Schusswaffe gefunden. Beim Einsatz wurde niemand verletzt.

(hb)