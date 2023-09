Werner-Jaeger-Gymnasium Nettetal Mit Rosen, Eis und Schoko-Nikoläusen Unterstützung für Straßenkinder finanzieren

Die Fotos an den Wänden zeigen Nikoläuse, Rosen, Kabelschrott, Waffeln, Pfandflaschen und Eisverpackungen. So unterschiedlich diese Dinge sind, sie haben einen gemeinsamen Nenner, und der heißt Kairo-Kreis. Die Bilder spiegeln die Aktionen der 1981 gegründeten Gruppe am Werner-Jaeger-Gymnasiums wider. Schüler der Stufe sieben bis zur Q2 setzen sich für Straßenkinder in Ägypten ein, indem sie das Projekt „Children at risk“ der Caritas in Alexandria unterstützen.