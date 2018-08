Sechsjähriger soll Notarzt in Schaag mit Wasser bespritzt haben

Schaag Der Sechsjährige spielte mit Wasser, als ein Rettungswagen vorbeifuhr. Daraufhin gab es Streit

An einem heißen Tag vor einer Woche saß der sechsjährige Adrian vor dem Laden seiner Eltern an der Straße Speck in Schaag und spielte mit seiner Wasserflasche. Als sein Vater wütendes Geschrei hörte, so berichtet er, „habe ich das zunächst gar nicht mit meinem Sohn in Verbindung gebracht“. Der Sechsjährige aber soll beim Wasserspucken einen Rettungswagen und durch das Fenster einen Notarzt nass gemacht haben. Der wiederum beschwerte sich darüber lautstark, so berichtet es der Vater.