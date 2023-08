Konzert in Nettetal 300 Schwalmtalzupfer begeistern mehr als 1000 Zuschauer

„We are the world, we are the children, we are the ones who’ll make a brighter day“ – das Lied von Michael Jackson schallte aus rund 300 Mündern, begleitet von fast ebenso vielen Gitarren über den Rathaus-Innenhof. Dort waren die Schwalmtalzupfer zu Gast – und jede Menge Schwalmtalzupfer-Fans auch. Mehr als 1000 waren es laut Stadt. Zwischen den Köpfen in der dichten Menschenmenge konnte man einen Blick auf den Grund des Ansturms erwischen: 300 Gitarristinnen und Gitarristen, dazu eine Band und ein Chor – diese Riesentruppe zog die Gäste an. Eltern, Großeltern, Tanten und Onkeln und den Freunden wurde noch schnell freudestrahlend zugewunken, einige Mütter versorgten die Kleinen mit Sonnencreme, Sonnenhut und Wasser.