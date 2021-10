Schulen in Schwalmtal : Schüler nehmen an Workshops zur Zukunft Europas teil

Schwalmtal Im Oktober startete europaweit eine Konferenz zur Zukunft auf unserem Kontinent. Als eine der ersten Schulen nahm das Waldnieler St. Wolfshelm Gymnasium auf Vermittlung der Konrad-Adenauer-Stiftung teil.

(bigi) Ein Jahr lang können sich seit Mai 2021 Bürger an der europäischen Konferenz zur Zukunft Europas beteiligen. Die Konrad-Adenauer-Stiftung bietet Schulen daher Szenarien-Workshops im Zeitraum von Oktober 2021 bis Mai 2022 an, deren Ergebnisse auf der Plattform der Zukunftskonferenz veröffentlicht werden sollen. Damit soll jungen Menschen die Möglichkeit gegeben werden, sich an der Debatte in Europa zu beteiligen. Die Jahrgangsstufe Q1 des Waldnieler St. Wolfhelm Gymnasiums nahm als eine der ersten Schulen an solchen Szenarien-Workshops teil. Moderiert wurden die Workshops durch Referenten des CIVIC Instituts für internationale Bildung. Die Waldnieler Lehrerin Sandra Rieke regte die Projektteilnahme an und begleitete die Workshops.