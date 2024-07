Elterntaxis am Schulzentrum So sollen die Hol- und Bringzonen in Waldniel funktionieren

Jetzt versucht sich die Gemeinde am Schulzentrum in Waldniel an einer Lösung: An der Heerstraße, die sich mit der Dülkener Straße kreuzt, sollen zwei Hol- und Bringzonen eingerichtet werden. Auf der Straßenseite an der Zaunanlage des Sportplatzes werden acht Stellplätze entstehen, fünf weitere etwas weiter südlich vor der Kreuzung mit der Straße Sechs Linden. Sie sollen ab Beginn des neuen Schuljahres Mitte August zur Verfügung stehen, wie die Gemeinde Schwalmtal ankündigt. Eltern können so ihre Kinder absetzen und einsammeln, ohne an der Schule vorbeifahren zu müssen.