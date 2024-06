Hohe Kosten, weniger Abonnenten Neue Ausgabe des Schwalmtaler Heimatboten ist erschienen

Der jährlich erscheinende Heimatbote der „Freunde der Amerner und Dilkrather Heimat“ ist wieder erhältlich. Die Ausgabe für 2024 beinhaltet neben der Schwalmtaler Ortschronik für das vergangene Jahr, Mundart, Erzählungen und dem Rückblick in längst vergangene Zeit auch ein Novum: Die nächste Generation steht in den Startlöchern. Walter Arretz, der den Heimatboten sozusagen von seinem Vater geerbt hat, hat die Geschichte der Rolle der Frau bei den Römern, im Mittelalter, im 18., 19. und 20. Jahrhundert zusammengestellt. Seine Enkelin Lucy Lou Arretz (20) tritt in den Ring und beschreibt aus ihrer Sicht die aktuelle Rolle der Frau.