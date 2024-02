Ehejubiläum in Schwalmtal Gisela und Hans Beckmanns feiern eiserne Hochzeit

Die Vogelsrather Gisela (87) und Hans Beckmanns (85) feiern am 7. Februar ihre eiserne Hochzeit. An diesem Datum sind sie vor 65 Jahren in Mönchengladbach kirchlich getraut worden. Tags vorher hatten sie standesamtlich in Dülken geheiratet, wo sie früher wohnten. Sie haben 65 Ehejahre mit all ihren Höhen und Tiefen zurückgelegt und feiern nun im engsten Familienkreis.