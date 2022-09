Brauchtum in Nettetal : Schützenfest trifft verkaufsoffenen Sonntag in Kaldenkirchen

Nettetal-Kaldenkirchen Mit einem neuen Zug feierte die St.-Lambertus- und Junggesellenbruderschaft Kaldenkirchen am Wochenende Schützenfest. Am Sonntag öffneten auch die Geschäfte.

Auch das Offiziercorps fand sich neu. Das ritt mit General Markus Thelen, Major Andre Harzbecker und Oberst Lars Gründner mit ihren Adjutanten beim großen Festzug durch die Stadt voraus. Spieß und Bursche, Yannic Krämer und Florian Schmacks, bildeten das Schlusslicht. Apotheker Manfred Schomm und Norbert Hauser fuhren in einer Kutsche wie auch die Königin, Ministerfrauen und Frau des Königsadjutanten. Ein Planwagen mit Traktor nahm die altgedienten Schützenkameraden auf. Sie rücken zusammen: Bruderschaft Stadt und Schützengesellschaft Bruch zogen an allen Tagen gemeinsam. Die Stadtschützen nutzten im Bruch nun auch den Festplatz. Die Bruderschaften Lobberich, Schaag, beide Breyeller Bruderschaften, Hinsbeck-Glabbach und Dorf, marschierten wie die große Karnevals-Garde von „alles det met“ und das Kinder- und Familienzentrum Brigittenheim mit Kindern und Erziehern mit.

Zum Schützenfest war verkaufsoffener Sonntag in Kaldenkirchen. „Das ist ein Novum, dass internationale Weine mit der neuen Herbstmode präsentiert werden“, sagte Claudia Willers, 1. Vorsitzende von Kaldenkirchen Aktiv. Mehrere Stationen in der Fußgängerzone luden mit Wein quer durch alle Länder in die Geschäfte ein. Astrid Stelzer, Inhaberin vom Modehaus Schouren, findet: „Es kommt gut an. Über ein Glas Wein kommen wir mit den Kunden im Laden ins Gespräch.“ Schuh und Lederwaren Allertz bot den Wein im Eingangsbereich an. „Es läuft bei uns. Die Kunden interessieren sich für die neue Herbstmode“, sagte Sonja Beckmann von Schuhe und Lederwaren Allertz.