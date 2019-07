Lobberich : Bruderschaft in Lobberich feiert ab Donnerstag

Lobberich Bruderschaft St. Sebastianus 1471 und St. Marien 1516 Lobberich feiert vom 11. bis 15. Juli Schützenfest. Das ist der Programmablauf an den Festtagen.

Die Lobbericher starten bereits am Donnerstag, 11. Juli, und errichten um 18.30 Uhr vor dem Alten Rathaus den Prunkbaum. Am Freitag, 12. Juli, treffen sich die Bruderschaftler um 19.15 Uhr zum Großen Zapfenstreich im Ingenhovenpark, wo auch das Festzelt den Dreh- und Angelpunkt der Kirmesaktivitäten bildet. Um 20 Uhr startet der Bürgerball mit der Band „Kings for a Day“. Am Samstag, 13. Juli, ist um 20 Uhr der Gala-Ball zu Ehren des Königs. Am Sonntag, 14. Juli, beginnt um 11.15 Uhr das feierliche Hochamt in der Pfarrkirche St. Sebastian. Der Festzug zieht um 13 Uhr ab Brockerhof durch Lobberich. Der Klompenball geht um 14 Uhr los. Dabei spielt die Band "Heier Jonges".