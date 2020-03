Vorfall in Lobberich : Schülerin verletzt - Polizei sucht Unfallzeugen

Lobberich Nach einem Zusammenstoß zwischen Radlerin und Auto sucht die Polizei Zeugen.

Leichte Verletzungen hat sich eine Schülerin (16) aus Lobberich bei einem Unfall zugezogen. Laut Polizei war die Radlerin am Dienstag gegen 9.15 Uhr auf der Kempener Straße in Lobberich in Richtung Zentrum unterwegs, als sie etwa 50 Meter vor dem Kreisverkehr an der Van-der-Upwich-Straße von einem schwarzen Auto überholt wurde, das plötzlich einen Schlenker nach rechts machte. Die Radlerin lenkte ebenfalls nach rechts, musste dann aber gegenlenken, stieß gegen den Wagen und stürzte.