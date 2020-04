Corona in Nettetal : Beistand in schlimmen Zeiten

Vielerorts gibt es noch Rochuskapellen. Diese liegt versteckt im Wald bei Schloss Krickenbeck. Dort findet jedes Jahr im August ein stets sehr gut besuchter Gottesdienst statt. Foto: Heinz Koch

Nettetal Die Zahl der Epidemien seit dem 17. Jahrhundert ist nahezu unübersehbar. Seuchen wie die Pest forderten unzählige Todesopfer. Zuflucht suchten die Menschen zum Beispiel beim Heiligen Rochus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Leo Peters

In diesen Wochen kann man allenthalben hören, dass Corona uns ein einmaliges, ein einzigartiges Problem geschaffen habe. Dabei wird leicht übersehen, dass Generationen von Menschen vor uns sehr häufig mit Epidemien, mit Seuchen, mit der Lepra, der Pest, den Blattern (Pocken), der Rothen Ruhr, Masern und vielen anderen tödlichen Krankheiten zu kämpfen hatten. Die medizinischen Kenntnisse waren gering, die Chance, den Seuchen wirkungsvoll zu begegnen, ebenso.

Die Krüchtener Karte von 1601 zeigt links unten das „Siechen Hauß“. Es liegt weit außerhalb der Kernsiedlung von Brüggen. Foto: Heimatbuch des Kreises Viersen 1987

Um die Mitte des 14. Jahrhunderts hauste die Pest, der „Schwarze Tod“, in Mitteleuropa. Die Zahl der Toten wird auf 25 Millionen geschätzt, das war mehr als die Hälfte der Bevölkerung. Man stelle sich vor, an Corona würden 50 Millionen der Deutschen sterben, was in etwa dieser Größenordnung entspräche.

Das Pestkreuz auf dem Viersener Gereonsplatz. Foto: Busch, Franz-H. jun. (bjun)

Info Ein Engel soll Rochus geheilt haben Legende Rochus soll um 1349 im französischen Montpellier geboren worden sein. 1358 und 1361 starben dort viele an der Pest. Dabei verlor der junge Rochus auch seine Eltern. Er trat in den Dritten Orden der Franziskaner ein und half bei der Pflege Pestkranker, von denen er viele durch das Kreuzzeichen heilte. Als Rochus selbst erkrankte, zog er sich in den Wald zurück, wo ihn täglich ein Hund besuchte, der ihm Brot brachte und seine Pestbeulen leckte. Schließlich erschien ein Engel und heilte Rochus. Er starb am 16. August um 1379.

Erst seit der frühen Neuzeit liegen für unsere Gegend zuverlässige Quellen vor, die über Art und Ausmaß von Seuchen berichten. Insgesamt ist die Überlieferungslage dürftig und lückenhaft. In der Zeit einer Pestepidemie zum Beispiel waren die Menschen nicht in erster Linie damit beschäftigt, das Elend zu Papier zu bringen. Besonders über die Pest in den 1630er Jahren sind hierzulande einige Nachrichten erhalten. Sie ging einher mit dem Durchzug fremder Truppen, die in die Kampfhandlungen des Dreißigjährigen Krieges verwickelt waren.

Der Heilige Rochus mit Pestbeule, hier in Waldniel. Foto: Busch, Franz-Heinrich sen. (bsen)

Die Zahl der Epidemien seit dem 17. Jahrhundert ist nahezu unübersehbar. Die von allen natürlichen Gegenmaßnahmen am weitesten verbreitete war die Isolation der Kranken. Das ist im heutigen Kreis Viersen wiederholt bezeugt. Ein besonders früher Beleg ist die geschichtlich wichtige handgezeichnete Karte von Brüggen an der Schwalm im Rijksarchief von Maastricht von 1601. Sie zeigt das „Siechen Hauß“ deutlich abseits von der Kernsiedlung des Ortes. Hier werden vor allem Leprakranke isoliert worden sein. Der Straßenname „Blatendoop“ in Kempen erinnert bis heute an ein Blaten- oder Melatenhaus, das als Isolierstation unter anderem für Pockenkranke genutzt wurde.

In Zeiten, in denen die Intensität der Religion ungleich größer war als heute, empfand man todbringende Krankheiten immer „sub specie aeternitatis“, unter dem Gesichtspunkt der Ewigkeit eben. Und den größten Schutz, die effektivste Gegenwehr versprach man sich von der Zuflucht zu Gott und den Heiligen. Populärster Schützer gegen die Pest war der Heilige Rochus von Montpellier. Rochuskapellen aus dem 17. Jahrhundert gibt es vielerorts im Rheinland. Bis heute ist die Rochuskapelle, versteckt im Wald bei Schloss Krickenbeck, Teil gelebter Volksfrömmigkeit. Jährlich zu seinem Todestag im August findet dort ein stark frequentierter Gottesdienst statt. Besonders eindrücklich ist die oft zu findende Abbildung des Heiligen Rochus mit der gut sichtbaren Pestbeule am Bein. 1634 wurde auch in der jülichschen Amtsstadt Brüggen eine Rochuskapelle errichtet. Dank für Errettung und Bitte um göttlichen Beistand verbanden sich mit den ebenfalls vielerorts bezeugten oder sogar erhaltenen Pestkreuzen. Ein markantes Beispiel ist jenes auf dem Gereonsmarkt in Viersen.

Auch das in der frühen Neuzeit aufblühende Wallfahrtswesen ist natürlich teilweise dem Bedürfnis der Menschen zuzuschreiben, von Krankheiten und Seuchen verschont zu bleiben. So gelobten die Pfarrangehörigen von Dülken über längere Zeiträume Wallfahrten nach Aachen, Trier, Kornelimünster, Gladbach, zum Heiligen Menardus in Wessen bei Roermond, zur Heiligen Luzia in Straelen und nach Kranenburg. Regelmäßige Bittprozessionen gehörten ebenfalls zum Alltag der Menschen am Niederrhein.