Schaag : Schönes Fest im Pfarrhof

Bei strahlendem Sonnenschein konnte die Katholische Pfarrgemeinde St. Anna am Wochenende ein gut besuchtes Pfarrfest feiern. Am Samstag nach der Abendmesse war der Spieleabend die große Attraktion und viele Besucher suchten die persönlichen Gespräche beim fröhlichen Pfarr-Familienfest. Großer Andrang herrschte auch am Sonntag. Der Pfarrhof füllte sich um 12.30 Uhr beim Potpourri von Udo Jürgens mit dem Kirchenchor von St. Anna. Dirigent Hans-Josef Stieger hatte mit dem Lied „Merci Cheri“ besonders die Zuhörer auf seiner Seite. Toll war auch eine Vorführung der Shaolin-Abteilung von Spiel und Sport Schaag, wobei vor allem Kinder und Jugendliche besonders begeisterten. Zu Gast war der Wanderzirkus „Antavia“, der mit Akrobatik und Jonglage verzauberte. Der 15-jährige Antony begeisterte als jüngster Akrobat, er stellte acht Stühle auf einmal auf seine Stirn. Zu später Stunde unterhielt die Gruppe „Blech“ mit großartiger Stimmungsmusik. An beiden Tagen waren die Hüpfburg, das Basteln, Schminken, Kirchturmbesteigung, Luftballonwettbewerb in vollem Einsatz und die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer bemühten sich um die vielen Besucher. Rundum ein gelungenes Pfarrfest und Pfarrer Günter Puts zeigte sich angetan und sehr zufrieden.